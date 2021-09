Contagio, 62 casi a Modena. Superato i milione di dosi somministrate

In provincia di Modena oggi sono 62 i nuovi positivi al covid. Fra questi solo 36 hanno eseguito il tampone per presenza di sintomi; 17 sono stati individuati in quanto contatti di casi già noti; 4 tramite test per le categorie più a rischio; per 5 casi è ancora in corso la ricerca epidemiologica.

I comuni interessati: Campogalliano 1, Carpi 15, Castelfranco E. 2, Castelnuovo R. 3, Concordia 1, Finale Emilia 1, Fiorano M. 1, Frassinoro 1, Guiglia 1, Maranello 2, Mirandola 4, Modena 12, Novi 3, San Felice S/P 4, Sassuolo 2, Soliera 3, Spilamberto 2, Vignola 2. Fuori provincia 2.

Non si contano decessi, mentre i ricoveri ospedalieri sono stati 4 nelle ultime 24 ore.

Si aggiungono poi 24 nuovi guariti. Ad oggi i guariti complessivi sono 68.085 a fronte di 71.273 contagi.

Aggiornamento Vaccinazioni

Toccata nel pomeriggio di oggi in provincia di Modena, e già superata, la cifra tonda di 1 milione di somministrazioni di vaccino anticovid. In particolare, alle 17 di oggi risultano 523.618 prime dosi e 477.167 seconde dosi somministrate.

“È un segno importante dell'alta adesione da parte dei nostri cittadini - sottolineano Silvana Borsari e Antonio Brambilla, rispettivamente direttrice sanitaria e direttore generale dell’Azienda USL di Modena - vogliamo continuare su questa strada per aumentare la copertura. In particolare però, vogliamo ringraziare tutti i professionisti sanitari e amministrativi che dal 27 dicembre scorso, e anche prima, si sono impegnati moltissimo per raggiungere questo risultato. Grazie anche a tutti i soggetti che ci hanno messo a disposizione spazi per i punti vaccinali e a tutte le amministrazioni comunali per la collaborazione attiva offerta alla campagna vaccinale e, non da ultimi, a tutti i volontari che ci offrono il loro aiuto quotidiano: un sentito ringraziamento a tutti quelli che stanno sostenendo questo enorme sforzo del nostro sistema sanitario".