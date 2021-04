Solo 83 casi di covid oggi a Modena. Calano sempre di più i ricoveri

In provincia di Modenaoggi i nuovi positivi sono 83, in netto calo rispetto alle ultime giornate. Fra di loro sono 38 coloro i quali hanno eseguito il tampone per presenza di sintomi; 40 sono stati individuati in quanto contatti di casi già noti; 2 sono risultati positivi agli screening sulle categorie più a rischio; 1 è stato diagnosticato attraverso test sierologico; per 2 casi è ancora in corso la ricerca epidemiologica.

La distribuzione fra i comuni: Bomporto 6, Camposanto 2, Carpi 2, Castelfranco E. 5, Concordia 1, Finale Emilia 1, Fiorano M. 6, Formigine 4, Maranello 7, Modena 11, Novi 1, Pievepelago 2, Prignano 5, San Cesario S/P 1, San Possidonio 1, San Prospero 1, Sassuolo 15, Sestola 1, Soliera 2, Vignola 4. Fuori provincia 5.

Si registrano purtroppo 3 decessi inseriti nel bollettino regionale, alcuni risalenti ai giorni scorsi: un 77enne e un 71enne di Vignola e un 84enne di Fiorano. Le vittime sono in tutto 1.697.

Sono stati solo 3 i ricoveri nelle ultime ore, mentre molti sono stati i tamponi che hanno certificato guarigioni: 241. Ad oggi i guariti complessivi sono 55.491 su 61.552 contagiati da inizio pandemia. I casi attivi sono poco più di 4.300.

A ieri sono state somministrate complessivamente 214.425 dosi di vaccino, di cui 148.267 prime dosi e 66.158 seconde dosi.