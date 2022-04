Contagi, numeri ancora alti. Oggi 23 nuovi ricoveri a Modena

In provincia di Modena salgono a 898 i nuovi positivi, segno di un contagio che non accenna a calare. Fra i nuovi casi solo 60 hanno eseguito il tampone per presenza di sintomi; 1 è stato individuato con contact-tracing; 6 tramite test per le categorie più a rischio; 2 con test pre-ricovero; per 829 casi è invece ancora in corso la ricerca epidemiologica.

I casi per comune di residenza: Bastiglia 4, Bomporto 12, Campogalliano 3, Camposanto 3, Carpi 96, Castelfranco E. 35, Castelnuovo R. 15, Castelvetro 19, Cavezzo 11, Concordia 9, Fanano 3, Finale Emilia 21, Fiorano M. 11, Fiumalbo 2, Formigine 42, Frassinoro 2, Guiglia 6, Lama Mocogno 14, Maranello 18, Marano 6, Medolla 8, Mirandola 29, Modena 252, Montefiorino 3, Montese 3, Nonantola 18, Novi 10, Palagano 3, Pavullo 26, Pievepelago 3, Polinago 2, Prignano 3, Ravarino 9, San Cesario S/P 8, San Felice S/P 7, San Possidonio 8, San Prospero 3, Sassuolo 37, Savignano S/P 6, Serramazzoni 7, Sestola 2, Soliera 15, Spilamberto 19, Vignola 42, Zocca 1. Fuori provincia 42.

E’ stato registrato un decesso inserito nel bollettino regionale: quello di un 89enne di San Felice sul Panaro. I ricoveri ospedalieri sono stati 23, in netto aumento rispetto ai giorni passati.

A ieri sono state somministrate complessivamente 1.650.826 dosi di vaccino, di cui 598.066 prime dosi, 567.906 seconde dosi, 480.962 dosi aggiuntive (addizionali e booster) e 1.354 ‘second booster’ (quest’ultimo dato è riferito alle somministrazioni effettuate nei giorni 19 e 20 aprile).