Contagio, numeri sempre stabili a Modena. Ieri 14 ricoveri

In provincia di Modena si registrano nel bollettino odierno 259 nuovi positivi, frutto dei tamponi refertati nella giornata di domenica, quindi in numero inferiore rispetto alla media dei giorni feriali. Sono 139 i pazienti con sintomi, mentre 120 sono asintomatici: fra di loro 40 sono stati individuati in quanto contatti di casi già noti, 3 sono risultati positivi agli screening sulle categorie più a rischio, per 77 casi è in corso la ricerca epidemiologica.

Questi i comuni di residenza: Bomporto 2, Camposanto 5, Carpi 17, Castelfranco E. 14, Castelnuovo R. 3, Castelvetro 7, Cavezzo 3, Concordia 6, Finale Emilia 10, Fiorano M. 4, Formigine 11, Frassinoro 1, Guiglia 1, Maranello 2, Marano 4, Medolla 3, Mirandola 16, Modena 67, Nonantola 11, Novi 4, Pavullo 5, Polinago 2, Prignano 1, Ravarino 1, San Cesario S/P 7, San Felice S/P 10, San Prospero 1, Sassuolo 13, Savignano S/P 3, Serramazzoni 1, Soliera 5, Spilamberto 5, Vignola 9. Fuori provincia 5.

Restano stabili i ricoveri giornalieri: nelle ultime ore sono stati 16, di cui 2 in Terapia Intensiva/subintesiva. Il peso complessivo sulla sanità ospedaliera continua tuttavia a calare e il numero dei ricoverati è sceso sotto quota 400, una settantina dei quali in condizioni più gravi.

Ieri sono state accertate meno guarigioni del solito, 113. Questo fa risollevare il numero dei casi attivi verso quota 6.700.

Rallentano fortunatamente anche i decessi, che negli ultimi giorni si sono leggermente ridotti, seppur la conta resti ancora un dato drammatico. Nelle ultime ore sono venute a mancare tre persone: un 94enne di Formigine, una 85enne di Castelnuovo Rangone e una 89enne di Medolla. Il totale dei decessi in provincia è di 846.