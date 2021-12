Altri 421 contagi nel modenese. Un decesso a Formigine e tre ricoveri

Sale in modo sensibile il numero dei contagi giornalieri in provincia di Modena. Oscillazioni cui siamo abituati ormai da tempo: oggi si contano 421 nuovi positivi, 164 dei quali hanno eseguito il tampone per presenza di sintomi; 113 sono stati individuati in quanto contatti di casi già noti; 9 tramite screening sierologico; 2 attraverso i test per le categorie più a rischio; per 133 casi è invece ancora in corso la ricerca epidemiologica.

I comuni interessati: Bastiglia 1, Bomporto 6, Campogalliano 7, Camposanto 2, Carpi 58, Castelfranco E. 18, Castelnuovo R. 10, Castelvetro 5, Cavezzo 5, Concordia 6, Fanano 2, Finale Emilia 8, Fiorano M. 3, Fiumalbo 1, Formigine 24, Guiglia 3, Lama Mocogno 1, Maranello 7, Marano 4, Mirandola 14, Modena 111, Montecreto 1, Montese 1, Nonantola 22, Novi 7, Polinago 1, Prignano 6, Ravarino 4, San Cesario S/P 1, San Felice S/P 5, San Prospero 3, Sassuolo 28, Savignano S/P 5, Serramazzoni 4, Sestola 1, Soliera 8, Spilamberto 6, Vignola 5, Fuori provincia 17

Purtroppo è registrato un decesso nel bollettino regionale, quello di un 88enne di Formigine.

Rallentano i ricoveri ospedalieri, con 3 nuovi ingressi nelle ultime 24 ore, uno dei quali in Terapia Intensiva. A ieri i ricoverati negli ospedali modenesi erano 135, sostanzialmente stabili da alcuni giorni.

Si aggiungono 91 nuovi guariti. Ad oggi i guariti complessivi sono 74.483 e i casi attivi salgono ad oltre 4.400.

A ieri sono state somministrate complessivamente 1.276.799 dosi di vaccino, di cui 564.969 prime dosi, 534.142 seconde dosi e 177.688 dosi aggiuntive (addizionali e booster).

Contagio a scuola

Dall’inizio dell’anno scolastico 2021/2022 sono stati effettuati 25.969 tamponi molecolari su studenti e personale scolastico. Di questi, 2.105 sono risultati positivi. Si tratta di 1.872 studenti e 233 operatori scolastici.

Dal 13 al 20 dicembre, le classi in cui i tamponi hanno rilevato la presenza di più di un caso sono 96. 54 le classi sottoposte a quarantena, di cui 4 nei servizi educativi 0-3, 8 nella scuola dell’infanzia, 30 nella scuola primaria, 8 nella scuola secondaria di primo grado, 4 nella scuola secondaria di secondo grado.