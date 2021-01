Contagio, 216 casi a Modena. Continua a scendere il numero dei ricoverati

Torna a crescere il numero dei tamponi eseguiti in provincia di Modena e con esso anche il numero dei positivi, ma resta prossima all'8% la percentuale dei casi. Ieri sono infatti stati eseguiti 2.712 tamponi, che hanno fatto affiorare 216 positività. Sono 120 i sintomatici, 96 gli asintomatici: fra i secondi 37 sono stati individuati in quanto contatti di casi già noti, 5 sono risultati positivi agli screening sulle categorie più a rischio, 3 sono stati diagnosticati attraverso test sierologici, 3 sono risultati positivi al test pre- ricovero, per 48 casi è in corso la ricerca epidemiologica.

I comuni coinvolti: Bomporto 1, Campogalliano 3, Camposanto 1, Carpi 11, Castelfranco E. 21, Castelnuovo R. 3, Castelvetro 4, Concordia 1, Fanano 1, Finale Emilia 2, Fiorano M. 3, Fiumalbo 2, Formigine 12, Frassinoro 5, Maranello 6, Marano 1, Medolla 1, Mirandola 2, Modena 50, Montecreto 1, Montese 2, Nonantola 8, Novi 6, Palagano 1, Pavullo 4, Pievepelago 9, Prignano 2, Riolunato 1, San Cesario S/P 5, San Felice S/P 2, San Possidonio 2, Sassuolo 12, Savignano S/P 2, Serramazzoni 1, Soliera 6, Spilamberto 5, Vignola 9, Zocca 2. Fuori provincia 6.

Si conferma il trend dei ricoveri, nell'ordine di una decina ogni giorno (8 ieri), con le dimissioni che però hanno la meglio. Scendono infatti a 374 posti letto occupati, di cui 63 per Terapia Intensiva/subintensiva.

Sono invece 11 i decessi delle ultime ore, per un totale di 1.114 persone decedute sul nostro territorio. Si tratta di un 86enne, una 89enne e una 88enne di Modena, una 71enne di Zocca, una 84enne di Mirandola, una 88enne di Frassinoro, un 69enne e una 71enne di Carpi, una 82enne di Spilamberto, un 85enne di Pavullo e una 89enne di Sassuolo.



Ancora una volta sono stati testati molti guariti, 557 nelle ultime 24 ore. Ad oggi i guariti complessivi sono 29.300, mentre scendono a 6.186 i casi attivi.

Nella giornata di ieri – 20 gennaio - i vaccinati complessivi sono stati 228. Ad oggi sono state somministrate complessivamente 20541 dosi di vaccino, di cui 144 seconde dosi.