Contagi, nuovo record nel modenese: 3.568 in un giorno

In provincia di Modena salgono ancora i nuovi casi giornalieri di coronavirus: sono stati ben 3.568 i nuovi positivi refertati nelle ultime ore. Resta bassa la percentuale dei sintomatici, che oggi sono 400 a fronte di 3.168 che non presentano sintomi.

I comuni di residenza dei nuovi contagiati: Bastiglia 19, Bomporto 70, Campogalliano 25, Camposanto 10, Carpi 291, Castelfranco E. 230, Castelnuovo R. 90, Castelvetro 78, Cavezzo 27, Concordia 40, Fanano 28, Finale Emilia 68, Fiorano M. 95, Fiumalbo 2, Formigine 179, Frassinoro 2, Guiglia 21, Lama Mocogno 2, Maranello 86, Marano 43, Medolla 31, Mirandola 116, Modena 761, Montecreto 5, Montefiorino 4, Montese 12, Nonantola 115, Novi 35, Palagano 4, Pavullo 60, Pievepelago 7, Polinago 4, Prignano 22, Ravarino 34, Riolunato 1San Cesario, S/P 49, San Felice S/P 60, San Possidonio 14, San Prospero 25, Sassuolo 190, Savignano S/P 58, Serramazzoni 35, Sestola 4, Soliera 95, Spilamberto 95, Vignola 162, Zocca 19, Fuori provincia 145

Si registrano purtroppo 2 decessi inseriti nel bollettino regionale; un 91enne di Modena e una 86enne di San Possidonio. Salgono a 1.933 i decessi totali: vale la pena però evidenziare ancora una volta come negli ultimi mesi la quasi totalità dei decessi abbia riguardato pazienti in età molto avanzata e con diverse patologie, per i quali è per altro difficile stabilire quanto l'infezione da sars-cov-2 abbia giocato un ruolo determinante quale causa del decesso.

Nota dolente sono i ricoveri, che nelle ultime 24 ore sono stati ben 35, due dei quali direttamente in Terapia Intensiva. Circa 350 il totale dei ricoverati positivi, un terzo dei quali è però in ospedale per ragioni diverse dal covid.

Hub ospedaliero di riferimento resta quello del Policlinico-Baggiovara. Ad oggi, sono presenti nei due ospedali citttadini 227 pazienti con riscontro di tampone positivo, di cui: 195 ricoverati in degenza ordinaria (118 al Policlinico, 77 a Baggiovara), 10 in terapia semintensiva (tutti al Policlinico) e 22 in terapia intensiva (15 al Policlinico, 7 a Baggiovara). Un anno fa, 21 gennaio 2021, i ricoverati erano: 229 totali 176 in ordinaria e 53 tra intensiva e semi intensiva. L’età media dei ricoverati per le conseguenze del Covid-19 è 67 anni. 59 è quella dei non vaccinati, 71 quella dei pazienti vaccinati.

Sono state somministrate complessivamente 1.486.053 dosi di vaccino, di cui 589.158 prime dosi e 546.076 seconde dosi e 350.819 dosi aggiuntive (addizionali e booster).