Contagio, 15 positivi oggi a Modena. Situazione stabile

In provincia di Modena, su 15 nuovi positivi, 11 hanno eseguito il tampone per presenza di sintomi; 1 è stato individuato in quanto contatto di caso già noto; 3 sono risultati positivi agli screening sulle categorie più a rischio.

I sintomatici sono 11, gli asintomatici 4

I comuni interessati oggi: Carpi 2, Castelfranco E. 1, Fanano 1, Guiglia 1, Modena 4, Pavullo 1, San Cesario S/P 2, Serramazzoni 1, Vignola 1. Fuori provincia 1.

Si registra un decesso inserito nel bollettino regionale: un pavullese classe 1934. Le vittime salgono a 1.785

Si aggiungono oggi solo 7 nuovi guariti. Ad oggi i guariti complessivi sono 63517

A ieri sono state somministrate complessivamente 525.353 dosi di vaccino, di cui 344.526 prime dosi e 180.827 seconde dosi.