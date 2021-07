Contagio, 15 casi nel modenese. Continua la ripresa dei casi attivi

Oggi in provincia di Modena, a fronte dell'incremento regionale, si mantiene basso il numero dei nuovi positivi. Sono 15 in totale, 11 dei quali hanno eseguito il tampone per presenza di sintomi; 2 sono stati individuati in quanto contatti di casi già noti; 1 è stato individuato con test per le categorie più a rischio; per 1 caso è ancora in corso la ricerca epidemiologica.

Solo quattro i comuni interessati dai contagi odierni: Formigine 2, Maranello 3, Modena 6, Sassuolo 4.

Non si sono regisrati decessì, nè ricoveri. Ai ieri i pazienti ricoverati erano appena 6.

Si aggiungono 5 nuovi guariti, motivo per cui i casi attivi risalgono e arrivano poco sotto quota 400.

Sono state somministrate complessivamente 712.701 dosi di vaccino, di cui 401.063 prime dosi e 311.638 seconde dosi.