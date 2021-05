Covid, 66 nuovi contagi in provincia di Modena. Nessun decesso

In provincia di Modena, su 66 nuovi positivi emersi oggi, 49 hanno eseguito il tampone per presenza di sintomi; 11 sono stati individuati in quanto contatti di casi già noti; 2 sono risultati positivi al test pre-ricovero; per 4 casi è ancora in corso la ricerca epidemiologica.

I comuni interessati: Bomporto 1, Carpi 7, Castelfranco E. 6, Castelnuovo R. 1, Castelvetro 3, Finale Emilia 3, Formigine 1, Mirandola 1, Modena 30, Nonantola 1, Novi 1, Prignano 1, Sassuolo 3, Savignano S/P 2, Soliera 1, Spilamberto 3. Vignola 1.

Anche oggi non si registrano nuovi decessi, fermi a quota 1.764 sul nostro territorio. I ricoveri ospedalieri invece sono stati 3.

Si aggiungono 133 nuovi guariti. Ad oggi i guariti complessivi sono 61.342 a fronte di 64.933 contagi.

A ieri sono state somministrate complessivamente 352.239 dosi di vaccino, di cui 239.287 prime dosi e 112.952 seconde dosi.