Contagio in provincia, 80 nuovi positivi e 4 ricoveri ospedalieri

In provincia di Modena sono 80 i nuovi positivi al coronavirus emersi nelleultime 24 ore. Fra questi 39 hanno eseguito il tampone per presenza di sintomi; 41 sono stati individuati in quanto contatti di casi già noti.

I comuni di residenza dei casi odierni: Carpi 6, Castelfranco E. 5, Castelnuovo R. 4, Castelvetro 2, Concordia 1, Finale Emilia 3, Fiorano M. 1, Formigine 10, Maranello 5, Marano 1, Mirandola 5, Modena 11, Nonantola 1, San Cesario S/P 9, San Felice S/P 2, San Prospero 1, Sassuolo 6, Sestola 1, Spilamberto 2, Vignola 2, Fuori provincia 2

Si conferma il lieve rialzo dei ricoveri giornalieri, che oggi sono stai 4. Nessun decesso

Si aggiungono 89 nuovi guariti e i casi attivi restano sempre poco sopra quota mille. Ad oggi i guariti complessivi sono 71.252.

A ieri sono state somministrate complessivamente 1.142.000 dosi di vaccino, di cui 553.488 prime dosi, 527.558 seconde dosi e 60.954 dosi aggiuntive (addizionali e booster).