Contagio, appena 18 casi nel modenese. Terze dosi a quota 4.200

In provincia di Modena il bollettino Ausl riporta oggi 18 nuovi positivi, 16 dei quali hanno eseguito il tampone per presenza di sintomi; 2 sono stati individuati in quanto contatti di casi già noti.

I comuni coinvolti: Carpi 7, Maranello 2, Modena 1, Pavullo 3, Vignola 4. Fuori provincia 1.

Si registra purtroppo un nuovo decesso, quello di una 84enne residente nel capoluogo. Nessun ricovero ospedaliero nelle ultime ore.

Si aggiungono 27 nuovi guariti, con i casi attivi che sono sostanzialmente stabili e inferiori a quota 500.

A ieri sono state somministrate complessivamente 1.064.744 dosi di vaccino, di cui 547.409 prime dosi, 513.119 seconde dosi e 4.216 dosi aggiuntive (addizionali e booster).