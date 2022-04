Covid, quasi mille nuovi contagi oggi nel modenese

In provincia di Modena si contanooggi ben 976 nuovi positivi al covid. Fra questi 225 hanno eseguito il tampone per presenza di sintomi: una percentuale in crescita rispetto alle ultime giornate, quando dsi era sensibilmente ridotta. Un caso è stato individuato tramite contact-tracing; 9 tramite test per le categorie più a rischio; 1 tramite test pre-ricovero; per 740 casi è invece ancora in corso la ricerca epidemiologica.

I contagi per comune: Bastiglia 1, Bomporto 14, Campogalliano 17, Camposanto 4, Carpi 121, Castelfranco E. 44, Castelnuovo R. 17, Castelvetro 14, Cavezzo 15, Concordia 4, Fanano 5, Finale Emilia 19, Fiorano M. 12, Fiumalbo 4, Formigine 42, Frassinoro 5, Guiglia 2, Lama Mocogno 1, Maranello 27, Marano 6, Medolla 5, Mirandola 39, Modena 246, Montefiorino 5, Montese 7, Nonantola 23, Novi 11, Palagano 1, Pavullo 27, Pievepelago 8, Polinago 1, Prignano 2, Ravarino 11, Riolunato 1, San Cesario S/P 11, San Felice S/P 17, San Possidonio 2, San Prospero 7, Sassuolo 49, Savignano S/P 14, Serramazzoni 7, Soliera 32, Spilamberto 16, Vignola 29, Zocca 3, Fuori provincia 28

Purtroppo nel bollettino regionale sono registrati due decessi: un 86enne di Guiglia e una 95enne di Vignola. I ricoveri ospedalieri sono stati invece 16.

A ieri sono state somministrate complessivamente 1.651.892 dosi di vaccino.