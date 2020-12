Contagi, a Modena 138 casi su circa mille tamponi. Ben 12 decessi

Il numero particolarmente basso dei nuovi positivi registrato oggi a Modena, 139, non deve trarre in inganno. Sono infatti stati refertati appena 1.011 tamponi, quasi un terzo rispetto alla media giornaliera delle ultime settimane. Il dato va perciò preso con le pinze, si tratta infatti del 13% di positività, non certo una cifra incoraggiante.

Fra i nuovi casi 93 hanno eseguito il tampone per presenza di sintomi, 20 sono stati individuati in quanto contatti di casi già noti, 3 sono stati diagnosticati attraverso test sierologici, per 23 casi è in corso la ricerca epidemiologica.

Questi i comuni di residenza: Campogalliano 2, Camposanto, Carpi 12, Castelfranco E. 7, Castelnuovo R. 6, Castelvetro 2, Cavezzo 2, Concordia 3, Fanano 2, Finale Emilia 1, Fiorano M. 1, Formigine 3, Guiglia 2, Lama Mocogno 1, Maranello 1, Mirandola 4, Modena 47, Montese 1, Nonantola 1, Novi 3, Pavullo 4, Polinago 2, Prignano 1, San Cesario S/P 4, San Felice S/P 4, San Prospero 3, Sassuolo 8, Savignano S/P 1, Serramazzoni 1, Soliera 1, Spilamberto 2, Vignola 3, Zocca 2. Fuori provincia 2.

Resta stabile il novero delle persone ricoverate per covid negli ospedali della provincia, appena sotto quota 400, di cui una settantina in Terapia Intensiva/subintensiva. Nelle ultime ore si sono avuti altri 13 accessi in ospedale, nessuno in codizioni critiche. Le guarigioni sono state 331, con un conseguente calo di circa 200 casi attivi.

Giornata difficile per quanto riguarda i decessi. Dopo i numeri più contenuti dei giorni scorsi, oggi si registrano ben 12 nuovi morti. Il totale sale così a 858. Sono venuti a mancare nelle ultime ore un 52enne di Vignola, una 91enne di Medolla, un 94enne di Campogalliano, una 98enne di Castelfranco Emilia, una centenaria di Soliera, una 83enne di Mirandola, una 97enne di Campogalliano e quattro uomini residenti a Modena: un 73enne, un 70enne, un 81enne e un 68enne.