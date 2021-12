Contagio in provincia, oggi 6 ricoveri ospedalieri e due decessi

Come ogni mercoledì i referti di positività in provincia di Modena sono su livelli decisamente più bassi, frutto del rallentamento dello screening nella giornata di domenica. Oggi si contano 82 nuovi positivi, 27 dei quali hanno eseguito il tampone per presenza di sintomi; 15 sono stati individuati in quanto contatti di casi già noti; 1 tramite screening sierologico; 1 attraverso i test per le categorie più a rischio e 2 tramite test pre-ricovero; per 36 casi è invece ancora in corso la ricerca epidemiologica.

Bastiglia 3, Bomporto 2, Carpi 7, Castelfranco E. 2, Fanano 1, Finale Emilia 4, Fiorano M. 3, Formigine 10, Guiglia 1, Lama Mocogno 1, Maranello 3, Marano 1, Modena 18, Nonantola 1, Pavullo 1, Prignano 2, San Cesario S/P 1, Sassuolo 9, Savignano S/P 1, Spilamberto 1, Vignola 4, Fuori provincia 6

Purtroppo sono registrati due decessi: un 71enne di Formigine e un 81enne di Modena. Sono invece 6 i nuovi ricoveri ospedalieri.

Si aggiungono 366 nuovi guariti, con i casi attivi che cednono per un giorno verso quota 4.100. Ad oggi i guariti complessivi sono 74.849.

A ieri sono state somministrate complessivamente 1.284.704 dosi di vaccino, di cui 565.731 prime dosi, 534.344 seconde dosi e 184.629 dosi aggiuntive (addizionali e booster).