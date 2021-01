Covid, 275 positivi nel modenese. I casi attivi tornano sotto quota seimila

Crescono leggermente i nuovi casi di covid nel modenese, 275 nuovi positivi nelle ultime ore a fronte di un numero costante tamponi eseguiti. Sono 186 le persone che hanno eseguito il tampone per presenza di sintomi, mentre 37 sono stati individuati in quanto contatti di casi già noti, 5 sono emersi dagli screening per le categorie più a rischio, 2 attraverso screening sierologici, 1 con test pre ricovero, per 44 casi è in corso la ricerca epidemiologica.

I comuni interessati: Bomporto 5, Campogalliano 3, Carpi 20, Castelfranco E. 14, Castelvetro 7, Finale Emilia 1, Fiorano M. 4, Fiumalbo 10, Formigine 14, Frassinoro 2, Guiglia 4, Lama Mocogno 2, Maranello 5, Marano 2, Medolla 2, Mirandola 10, Modena 65, Montecreto 2, Montefiorino 1, Montese 3, Nonantola 6, Novi 2, Pavullo 9, Pievepelago 6, Ravarino 1, Riolunato 1, San Cesario S/P 1, San Felice S/P 4, San Prospero 10, Sassuolo 17, Savignano S/P 8, Serramazzoni 1, Soliera 5, Spilamberto 11, Vignola 8, Zocca 1. Fuori provincia 8.

I ricoveri nelle ultime ore sono stati 8, nessuno in condizioni critiche.

Si registrano purtroppo 9 decessi, per un totale di 1.123 persone decedute negli ultimi 10 mesi. Si tratta di una 95enne di San Possidonio, una 95enne di Frassinoro, una 96enne e un 74enne di Mirandola, un 94enne di San Felice, un 68enne di Sassuolo, un 74enne di Formigine, un 90enne e un 86enne di Modena.

Sono ancora una volta nuymerosi i guariti, 505. I casi attivi sono circa 5.900, in costante calo.

Nella giornata di ieri – 21 gennaio - i vaccinati complessivi sono stati 432. Ad oggi sono state somministrate complessivamente 20973 dosi di vaccino, di cui 539 seconde dosi.