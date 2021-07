Covid, oggi 59 contagi nel modenese. Il boom è fra i 14-18enni

Numeri in aumento costante. C'è anche un nuovo ricovero in Terapia Intensiva

In provincia di Modena salgono sensibilmente i numeri del contagio: oggi si contano 59 nuovi positivi. Ben 51 hanno eseguito il tampone per presenza di sintomi; 5 sono stati individuati in quanto contatti di casi già noti; 2 sono risultati positivi agli screening sulle categorie più a rischio; per 1 caso è ancora in corso la ricerca epidemiologica.

Crescono i comuni coinvolti: Campogalliano 1, Carpi 5, Castelfranco E. 5, Castelnuovo R. 2, Fiorano M. 1, Formigine 6, Maranello 3, Modena 20, Nonantola 4, Novi 5, San Cesario S/P 1, San Prospero 1, Sassuolo 3, Soliera 1. Fuori provincia 1.

Il tasso di incidenza nelle ultime due settimane è cresciuto, raddoppiando rispetto al mese preceente: attualmente la media è di 18 casi ogni 10mila abitanti. Come noto, la fascia di popolazione più colpita è la più giovane, con aumenti molto significativi in particolare nalla fascia 14-18 anni, dove l'incidenza è addirittura di 213 casi ogni 100mila abitanti.

Dopo diverse settimane c'è anche un nuovo ingresso in Terapia Intensiva. Ad oggi risultano ricoverate 11 persone covid-positive, nessuna in Terapia Intensiva. Due di queste sono vaccinate, ma sono risultate positive dopo il ricovero avvenuto per altri motivi.

Si registra purtroppo 1 decesso inserito nel bollettino regionale, quello di un 49enne di Concordia. Le vittime salgono a 1.785.

Si aggiungono 22 nuovi guariti. Ad oggi i guariti complessivi sono 63.937. I casi attivi sono circa 400.

Sono state somministrate complessivamente 723.767 dosi di vaccino, di cui 406.152 prime dosi e 317.615 seconde dosi.