Contagio, 310 casi oggi a Modena. Risalgono oltre quota 600 i ricoverati

A fronte di 3.081 tamponi eseguiti ieri, oggi in provincia di Modena sono emersi 310 nuovo contagi da coronavirus: un numero e una percentuale inferiori rispetto alla media delle ultime due settimane di forte ripresa della pandemia. Fra i nuovi casi 191 hanno eseguito il tampone per presenza di sintomi; 91 sono stati individuati in quanto contatti di casi già noti; 8 sono risultati positivi agli screening sulle categorie più a rischio; 13 sono stati diagnosticati attraverso test sierologico; per 7 casi è ancora in corso la ricerca epidemiologica.

I comuni interessati: Bomporto 3, Campogalliano 2, Carpi 22, Castelfranco E. 18, Castelnuovo R. 7, Castelvetro 4, Cavezzo 2, Concordia 2, Finale Emilia 16, Fiorano M. 2, Formigine 13, Guiglia 1, Lama Mocogno 1, Maranello 5, Marano 1, Medolla 2, Mirandola 7, Modena 96, Montese 3, Nonantola 7, Palagano 1, Pavullo 8, Pievepelago 6, Prignano 2, San Cesario S/P 7, San Felice S/P 4, San Prospero 1, Sassuolo 15, Savignano S/P 6, Serramazzoni 6, Soliera 11, Spilamberto 6, Vignola 13. Fuori provincia 10.

Si registrano purtroppo 3 decessi inseriti nel bollettino regionale: una 56enne e un 79enne di Castelvetro e un 78enne di Casteluovo Rangone. In totale le vittime salgono a 1.527 per il nostro territorio.

le persone ricoverate ieri sono state 15, nessuna in condizioni critiche. Si assiste però ad una nuova risalita dei posti letto occupati, che hanno raggiunto nuovamente quota 617, 104 dei quali fra Terapia Intensiva e subintensva.

Si aggiungono 331 nuovi guariti. Ad oggi i guariti complessivi sono 44.120. I casi attivi restano quindi sostanzialmente invariati: sono 9.302.

A ieri sono state somministrate complessivamente 109.391 dosi di vaccino, di cui 72.417 prime dosi e 36.974 seconde dosi.