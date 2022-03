Contagio in aumento, ma le quarantene scolastiche restano contenute

In provincia di Modena sono 442 i nuovi positivi al covid, 26 dei quali hanno eseguito il tampone per presenza di sintomi; 6 sono stati individuati in quanto contatti di casi già noti; per 410 casi è ancora in corso la ricerca epidemiologica.

Bastiglia 4, Bomporto 6, Campogalliano 14, Camposanto 4, Carpi 41, Castelfranco E. 11, Castelnuovo R. 12, Castelvetro 13, Cavezzo 4, Concordia 11, Fanano 1, Finale Emilia 15, Fiorano M. 11, Formigine 29, Frassinoro 2, Guiglia1, Maranello 10, Marano 2, Medolla 5, Mirandola 15, Modena 105, Nonantola 8, Novi 4, Palagano 1, Pavullo 5, Prignano 1, San Cesario S/P 3, San Felice S/P 7, San Possidonio 3, San Prospero 6, Sassuolo 39, Savignano S/P 3, Serramazzoni 8, Soliera 6, Spilamberto 3, Vignola 9, Fuori provincia 20

Si registrano purtroppo due decessi inseriti nel bollettino regionale: un 85enne di Castelnuovo Rangone e un 59enne di Mirandola.

In crescira i ricoveri ospedalieri, 11 nelle ultime ore, di cui uno in Terapia Intensiva. Il totale dei ricoverati è sempre prossimo a quota 100.

A causa di un problema tecnico oggi non è disponibile l'aggiornamento sulel vaccinazioni.

Contagio scolastico

Dall’inizio dell’anno scolastico 2021/2022 sono stati effettuati 29.702 tamponi molecolari su studenti e personale scolastico. Di questi, 4.849 sono risultati positivi. Si tratta di 4.479 studenti e 370 operatori scolastici.

Dal 14 al 21 marzo, le classi in cui i tamponi hanno rilevato la presenza di più di un caso sono 74. Sono 13 le classi in quarantena, di cui 1 nei servizi educativi 0-3 anni; 1 nella scuola primaria; 6 nella scuola secondaria di primo grado; 5 nella scuola secondaria di secondo grado.

Le persone attualmente in quarantena sono 48, tutte studenti (pari allo 0,04% della popolazione modenese in età scolare)