Contagi in leggero calo oggi a Modena, ma è record i decessi

Si fa sempre più drammatico il bilancio dei decessi sul territorio modenese, che nella settimana che si conclude oggi ha visto un aggravio davvero pesante. Oggi si contano altri 16 morti, 12 uomini e 4 donne, per un totale di 698 persone covid-positive decedute da marzo ad oggi.

Quattro i decessi nel capoluogo: un 95enne, un 74enne, un 87enne e una 86enne. Tre decessi a Vignola: un 69enne, un 91nenne e una centenaria. Due decessi anche a Prignano: un 86enne e un 87enne. Si aggiungono: un 96enne di San Felice sul Panaro, un 80enne di Cavezzo, un 87enne di Sassuolo, un 73enne di Savignano, un 79enne di Novi, una 91enne di Nonantola e una 93enne di Mirandola.

I nuovi positivi sono in vece in calo rispetto a ieri: se ne contano 471, di cui 205 che hanno eseguito il tampone per presenza di sintomi. Gli asintomatici sono 266: 54 sono stati individuati in quanto contatti di casi già noti, 12 sono risultati positivi agli screening sulle categorie più a rischio, 4 sono stati diagnosticati attraverso test sierologici, per 196 casi è in corso la ricerca epidemiologica.

I ricoveri sono in calo: sono stati 16, di cui solo uno in Terapia Intensiva.

Si aggiungono poi 337 nuovi guariti, confermando il trend degli ultimi giorni. Ad oggi i guariti complessivi sono 9.616

Comuni di residenza dei contagiati refertati oggi: Bastiglia 3, Bomporto 10, Campogalliano 5, Camposanto 1, Carpi 34, Castelfranco E. 13, Castelnuovo R. 12, Castelvetro 6, Cavezzo 4, Concordia 5, Finale Emilia 14, Fiorano M. 14, Formigine 32, Guiglia 3, Maranello 20, Marano 3, Mirandola 7, Modena 116, Montecreto 1, Montese 3, Nonantola 8, Novi 2, Palagano 2, Pavullo 21, Pievepelago 2, Prignano 3, Polinago 1, Ravarino 10, San Felice S/P 10, San Possidonio 1, San Prospero 5, Sassuolo 29, Savignano S/P 2, Serramazzoni 6, Sestola 2, Soliera 27, Spilamberto 7, Vignola 13, Zocca 2. Fuori provincia 12.