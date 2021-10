Contagio, salgono a 49 i casi di oggi in provincia. Un altro decesso

In provincia di Modena risale il numero dei nuovi casi di covid, che oggi sono 49. Fra i nuovi positivi 37 hanno eseguito il tampone per presenza di sintomi; 7 sono stati individuati in quanto contatti di casi già noti; 4 attraverso i test per categoria; per 1 caso è ancora in corso la ricerca epidemiologica.

Questi i comuni interessati dai contagi odierni Bomporto 3, Carpi 3, Castelfranco E. 4, Castelnuovo R. 1, Concordia 1, Formigine 2, Maranello 3, Mirandola 3, Modena 8, Pavullo 4, San Felice S/P 4, San Possidonio 2, Sassuolo 2, Savignano S/P 1, Serramazzoni 2, Soliera 1, Spilamberto 2. Fuori provincia 3.

Si registra purtroppo un decesso inserito nel bollettino regionale, quello di una 84enne di Castelnuovo Rangone. Le vitime salgono a 1.830.

Non si contano invece nuovi ricoveri. Restano una trentina i pazienti in regime di ricovero ospedaliero. La maggior parte si trova al Policlinico: sono 21, 4 dei quali tra terapia intensiva (3) e subintensiva (1). 17 pazienti sono ricoverati per le conseguenze del Covid-19, mentre i restanti 4 per altre patologie, con riscontro occasionale di tampone positivo.

L’età media dei pazienti ricoverati per le conseguenze del Covid è 70,17 anni. L’età media dei pazienti vaccinati è 82,44 anni, quella dei non vaccinati 56,3. Nessuno dei 4 pazienti ricoverati in terapia intensiva e sub-intensiva è vaccinato. La loro età media è 57,5.

Oggi i guariti sono 25: i casi attivi si mantengono intorrno a quota 500.

Sono state somministrate complessivamente 1.067.481 dosi di vaccino, di cui 547.736 prime dosi e 513.938 seconde dosi e 5807 dosi aggiuntive (addizionali e booster)