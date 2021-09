Contagi, solo 14 casi a Modena. Deceduto un 36enne

In provincia di Modena sono appena 14 i nuovi positivi al covid-19 emersi nelle ultime ore, a conferma di un trend ormai calante. Fra questi 9 hanno eseguito il tampone per presenza di sintomi; 1 è stato individuato in quanto contatto di caso già noto; 2 tramite test per le categorie più a rischio; per 2 casi è ancora in corso la ricerca epidemiologica.

La distribuzione odierna sul territorio: Bomporto 1, Campogalliano 1, Maranello 1, Medolla 1, Mirandola 1, Modena 3, Pavullo 1, Vignola 4, Zocca 1.

Si registra purtroppo u decesso inserito nel bollettino regionale, quello di un uomo di 36 anni residente a Mirandola.

Un solo paziente è stato ricoverato in ospedale nelle ultime oree attualmente sono una sessantina le persone ricoverate tra Modena e Carpi.

Si aggiungono 144 nuovi guariti e i casi attivi scendono a circa 1.200. Ad oggi i guariti complessivi sono 68.284.

A ieri sono state somministrate complessivamente 1.004.605 dosi di vaccino, di cui 524.640 prime dosi, 479.916 seconde dosi e 49 dosi addizionali.