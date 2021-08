Contagio, 85 nuovi casi nel modenese. Tre i ricoveri

In provincia di Modena si contano oggi 85 nuovi positivi, 62 dei quali hanno eseguito il tampone per presenza di sintomi. Fra gli altri 13 sono stati individuati in quanto contatti di casi già noti, 5 tramite test per le categorie più a rischio; per 5 casi è ancora in corso la ricerca epidemiologica.

I comuni interessati dai contagi odierni: Bastiglia 1, Bomporto 1, Carpi 12, Castelfranco E. 7, Fanano 2, Fiorano M. 3, Fiumalbo 1, Formigine 2, Lama Mocogno 1, Maranello 1, Marano 1, Modena 31, Nonantola 4, Novi 4, Palagano, Pavullo 1, Sestola 2, Soliera 1, Spilamberto 2, Vignola 4. Fuori provincia 4.

Non si contano decessi, mentre si aggiungono tre ricoverati.

Sono 111 nuovi guariti, con i casi attivi in leggera diminuzione.

A ieri sono state somministrate complessivamente 888.091 dosi di vaccino, di cui 492.094 prime dosi e 395.997 seconde dosi.