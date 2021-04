Contagio stabile, 187 casi a Modena. Giù i ricoverati

Numeri stabili rispetto a ieri per la pandemia sul territorio modenese. Oggi si contano 187 nuovi positivi (su 2.651 tamponi), 119 dei quali hanno eseguito il tampone per presenza di sintomi; fra gli asintomatici 57 sono

stati individuati in quanto contatti di casi già noti; 1 è risultato positivo agli screening sulle categorie più a rischio; 1 è risultato positivo al test pre-ricovero; per 9 casi è ancora in corso la ricerca epidemiologica.

Restano numerosi i comuni coinvolti: Bastiglia 2, Bomporto 2, Campogalliano 1, Carpi 11, Castelfranco E. 18, Castelvetro 2, Cavezzo 2, Concordia 1, Fanano 1, Finale Emilia 2, Fiorano M. 3, Formigine 6, Maranello 14, Marano 1, Mirandola 5, Modena 32, Montecreto 1, Montese 1, Nonantola 4, Novi 8, Pavullo 8, Ravarino 1, San Cesario S/P 2, San Felice S/P 3, San Possidonio 1, San Prospero 1, Sassuolo 22, Savignano S/P 1, Serramazzoni 2, Soliera 5, pilamberto 1 Vignola 12, Zocca 4. Fuori provincia 7.

Si registrano purtroppo 4 decessi inseriti nel bollettino regionale, alcuni risalenti ai giorni scorsi: un 96enne di Spilamberto, un 80enne di Modena, un 82enne di Mirandola e un 75enne di Castelnuovo Rangone. Le vittime salgono a 1.709.

Nelle ultime ore sono state ricoverate 5 persone, nessun in condizioni gravissime. Il totale dei posti letto covid occupati scende ancora, fino a aquota 287.

Si aggiungono 249 nuovi guariti. Ad oggi i guariti complessivi sono 56.015, con i casi attivi sche scendono a poco più di 4.200.

A ieri sono state somministrate complessivamente 221.499 dosi di vaccino, di cui 152.667 prime dosi e 68.832 seconde dosi.