Contagi, 120 nuovi positivi nel modenese. Giù i casi attivi

In provincia di Modena oggi si contano 120 nuovi positivi. Un numero significativamente inferiore rispetto al recente passato, in linea con il calo registrato negli ultimi giorni. Va comunque sottolineato come i tamponi refertati - a partire da questa settimana - siano in quantità decisamente inferiore rispetto al periodo precedente, circa 1.300.

I sintomatici sono 89, gli asintomatici 31. Fra questi ultimi 12 sono stati individuati in quanto contatti di casi già noti, 4 sono risultati positivi agli screening sulle categorie più a rischio, 1 è stato diagnosticato attraverso test sierologico, 1 attraverso test pre-ricovero, per 13 casi è in corso la ricerca epidemiologica.

Questi i comuni di residenza dei nuovi contagiati: Bomporto 2, Campogalliano 2, Camposanto 1, Carpi 10, Castelfranco E. 1, Castelnuovo R. 1, Castelvetro 2, Finale Emilia 3, Fiorano M. 5, Formigine 13, Guiglia 1, Maranello 6, Marano 2, Medolla 2, Mirandola 6, Modena 28, Nonantola 1, Novi 1, Pavullo 1, Prignano 1, Ravarino 2, San Cesario S/P 1, San Prospero 1, Sassuolo 10, Savignano S/P 2, Spilamberto 1, Vignola 6. Fuori provincia 8.

I ricoveri si mantengono in linea con quanto accaduto negli ultimi giorni: si tratta di 11 nuovi pazienti ospedalizzati, uno solo dei quali in Terapia Intensiva/subintensiva.

Le guarigioni sono state 421 nelle ultime ore, per un totale di 21.889 persone che hanno superato l'infezione. I casi attivi scendono quindi a circa 6.100.

I decessi salgono invece a 862, in virtù dei 4 nuovi morti che si sono avuti nelle ultime ore. Si tratta di un 74enne di Modena, un 71enne di Campogalliano, un 83enne di Carpi e un 63enne di San Cesario sul Panaro.