Contagio, 436 nuovi casi a Modena. Deceduta una 77enne

In provincia di Modena sono ben 436 i nuovi positivi al covid emersi oggi. Di questi però solo 130 hanno eseguito il tampone per presenza di sintomi; 170 sono stati individuati in quanto contatti di casi già noti; 17 tramite screening sierologico; 12 attraverso i test per le categorie più a rischio; 2 con test pre-ricovero; per 105 casi è invece ancora in corso la ricerca epidemiologica.

I casi odierni per comune di residenza: Bomporto 6, Campogalliano 7, Camposanto 1, Carpi 30, Castelfranco E. 4, Castelnuovo R. 14, Castelvetro 15, Cavezzo 2, Concordia 4, Fanano 2, Finale Emilia 4, Fiorano M. 14, Formigine 28, Guiglia 4, Maranello 12, Marano 6, Medolla 2, Mirandola 16, Modena 148, Montefiorino 1, Montese 2, Nonantola 4, Novi 5, Pavullo 1, Prignano 2, San Cesario S/P, San Felice S/P 7, San Possidonio 2, San Prospero 2, Sassuolo 32, Savignano S/P 9, Serramazzoni 1, Soliera 4, Spilamberto 9, Vignola 13, Zocca 1. Fuori provincia 22.

Nelle ultime ore sono state ricoverate 5 persone, mentre si è registrato un decesso, quello di una 77enne residente nel capoluogo.

Si aggiungono 30 nuovi guariti e i casi attivi risalgono fino a quota 4.500. Ad oggi i guariti complessivi sono 74879.

A ieri sono state somministrate complessivamente 1.291.699 dosi di vaccino, di cui 566.432 prime dosi, 534.617 seconde dosi e 190.650 dosi aggiuntive (addizionali e booster).