Contagio, altri 327 casi nel modenese. Quattro i decessi

Stabili i ricoverati, in aumento i casi attivi. Copertura vaccinale per 21.343 persone

In provincia di Modena sono emersi oggi 327 nuovi positivi, stante un numero costante di tamponi refertati. I sintomatici sono 219, mentre fra gli asintomatici 62 sono stati individuati in quanto contatti di casi già noti, 2 sono stati diagnosticati attraverso test sierologici, 3 sono risultati positivi al test pre-ricovero; per 41 casi è ancora in corso la ricerca epidemiologica.

I comuni interessati: Bastiglia 1, Bomporto 6, Campogalliano 5, Camposanto 4, Carpi 31, Castelfranco E. 20, Castelnuovo R. 8, Castelvetro 4, Finale Emilia 10, Fiorano M. 14, Formigine 26, Frassinoro 1, Guiglia 2, Lama Mocogno 1, Maranello 8, Marano 5, Mirandola 9, Modena 43, Montecreto 2, Montefiorino 1, Nonantola 23, Novi 3, Palagano 2, Pavullo 1, Pievepelago 1, Polinago 1, Prignano 1, Ravarino 4, San Cesario S/P 5, San Felice S/P 2, San Prospero 1, Sassuolo 25, Savignano S/P 6, Serramazzoni 3, Sestola 1, Soliera 9, Spilamberto 9, Vignola 15, Zocca 5. Fuori provincia 9.

I decessi nelle ultime ore sono stati 4: un 77enne di Savignano sul Panaro, una 90enne e una 96enne di Modena e un 79enend i Formigine. Il totale dei decessi (correggendo il numero da noi riportato nei giorni precedenti, ndr) sale così a 1.390.

Stabile in numero dei nuovi ricoveri, che ha ripreso vigore nelle ultime due settimane: ieri sono state ospedalizzate 12 persone, una delle quali in Terapia Intensiva/subintensiva. Al 22 febbraio erano 275 le persone ricoverate sul nostro territorio.

Si aggiungono oggi solo 167 nuovi guariti. I casi attivi salgono quindi a poco più di 4.800.

Nella giornata di ieri – 22 febbraio - i vaccinati complessivi sono stati 1693. Ad oggi sono state somministrate complessivamente 50848 dosi di vaccino, di cui 21.343 seconde dosi.