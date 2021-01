Contagio, oggi a Modena 182 positivi e 606 guarigioni. Oltre 30mila i guariti

In provincia di Modena si contano oggi 192 nuovi positivi in più al Covid-19. Il totale dei contagi sale così a 37.183 persone in ormai quasi un anno di epidemia. Fra i nuovi casi 143 presentano sintomi, 49 no: fra questi ultimi 28 sono stati individuati in quanto contatti di casi già noti, 7 sono emersi dagli screening per le categorie più a rischio, per 14 casi è in corso la ricerca epidemiologica.

Sempre molto diffuso il contagio sul territorio: Bastiglia 2, Bomporto 2, Campogalliano 1, Camposanto 2, Carpi 17, Castelfranco E. 10, Castelnuovo R. 2, Castelvetro 11, Concordia 1, Finale Emilia 3, Fiorano M. 3, Fiumalbo 5, Formigine 5, Maranello 4, Marano 2, Medolla 1, Mirandola 3, Modena 34, Montecreto 4, Nonantola 6, Novi 1, Pavullo 8, Pievepelago 4, Prignano 1, Ravarino 4, Riolunato 1, San Cesario S/P 2, San Felice S/P 3, San Possidonio 2, Sassuolo 9, Savignano S/P 1, Soliera 1, Spilamberto 6, Vignola 24, Zocca 1. Fuori provincia 6.

Salgono a 1.131 i decessi accertati, in virtù delle 8 persone venute a mancare nelle ultime ore (alcune nei giorni scorsi) e inserite nel bollettino regionale. Si tratta in particolare di un 74enne di Pavullo, un 95enne di Castelvetro, un 77enne di Castelfranco Emilia, una 73enne di Finale Emilia, un 69enne di Carpi, un 83enne, una 92enne e un 61enne di Modena.

I ricoveri nelle ultime ore sono stati 9, uno dei quali in Terapia Intensiva/subintensiva. Il trend in calo dei ricoverati si conferma anche oggi.

Così come si conferma l'elevato numero di tamponi negativi che hanno determinato ben 606 guarigioni, per un totale di 30.411 persone che hanno superato la malattia.

Ad oggi sono state somministrate complessivamente 20.973 dosi di vaccino in provincia di Modena, di cui 539 seconde dosi. Le nuove vaccinazioni sono sospese fino all'arrivo di nuove forniture.