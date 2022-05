Contagio in frenata, oggi solo 36 casi sintomatici in provincia

In provincia di Modena sono solamente 166 i nuovi positivi al covid, 37 dei quali hanno eseguito il tampone per presenza di sintomi. Altri due casi sono stati individuati tramite test per le categorie più a rischio; 1 tramite screening sierologico; per 126 casi è invece ancora in corso la ricerca epidemiologica.

I casi per comune di residenza: Bomporto 1, Campogalliano 2, Carpi 20, Castelfranco E. 8, Castelnuovo R. 4, Castelvetro 1, Cavezzo 2, Concordia 2, Finale Emilia 3, Fiorano M. 2, Formigine 8, Lama Mocogno 2, Maranello 3, Medolla 1, Mirandola 3, Modena 50, Montefiorino 1, Nonantola 2, Novi 1, Pavullo 5, Ravarino 2, San Cesario S/P 1, San Possidonio 1, San Prospero, Sassuolo 15, Savignano S/P 2, Sestola 2, Soliera 2, Spilamberto 5, Vignola 7, Zocca 2. Fuori provincia 6.

Purtroppo nel bollettino regionale è registrato un decesso, quella di una 91enne di Vignola

I ricoveri ospedalieri sono in calo da diversi giorni: nelle ultime 24 ore sono stati ospedalizzati 8 pazienti.