Contagio, la provincia di Modena di nuovo sopra quota 500 casi

In provincia di Modena si contano oggi 561 nuovi positivi, in linea con l'aumento regionale. Fra i nuovi casi 93 hanno eseguito il tampone per presenza di sintomi; 6 sono stati individuati in quanto contatti di casi già noti; 4 con test per le categorie più a rischio; per 458 è ancora in corso la ricerca epidemiologica.

I comuni di residenza dei casi odierni: Bastiglia 4, Bomporto 9, Campogalliano 11, Camposanto 5, Carpi 59, Castelfranco E. 14, Castelnuovo R. 7, Castelvetro 8, Cavezzo 10, Concordia 6, Fanano 2, Finale Emilia 21, Fiorano M. 12, Formigine 39, Frassinoro 2, Guiglia 3, Lama Mocogno 1, Maranello 14, Marano 2, Medolla 11, Mirandola 16, Modena 126, Montecreto 3, Montese 2, Nonantola 10, Novi 12, Palagano 1, Pavullo 21, Prignano 5, Ravarino 3, San Cesario S/P 3, San Felice S/P 6, San Possidonio 1, San Prospero 6, Sassuolo 39, Savignano S/P 5, Serramazzoni 4, Soliera 10, Spilamberto 5, Vignola 11. Fuori provincia 32.

Non si sono avuti decessi. mentre i ricoveri ospedalieri oggi sono 9, tutti in reparti ordinari.

A ieri sono state somministrate complessivamente 1.639.733 dosi di vaccino, di cui 597.277 prime dosi, 566.525 seconde dosi e 474.978 dosi aggiuntive (addizionali e booster).