Contagio, a Modena 108 casi e 4 ricoveri. Le classi in quarantena sono 23

In provincia di Modena si contano oggi 108 nuovi positivi al covid. Tuttavia meno della metà (45) ha eseguito il tampone per presenza di sintomi; 37 sono stati individuati in quanto contatti di casi già noti; uno con test pre ricovero; per 25 casi è invece ancora in corso la ricerca epidemiologica.

Questi i comuni interessati dai casi odierni: Campogalliano 2, Camposanto 3, Carpi 1, Castelfranco E. 3, Castelnuovo R. 2, Castelvetro 6, Cavezzo 1, Finale Emilia 19, Fiorano M. 2, Formigine 6, Maranello 5, Mirandola 6, Modena 7, Pavullo 3, San Felice S/P 6, San Possidonio 12, San Prospero 1, Sassuolo 2, Savignano S/P 2, Sestola 1, Soliera 1, Spilamberto 3, Vignola 11, Fuori provincia 3.

Non si sono verificati decessi nelel ultime ore. Aumentano invece i ricoveri ospedalieri, con altri 4 pazienti ricoverati. A ieri i pazienti in spedale erano 46.

Si aggiungono 40 nuovi guariti. Ad oggi i guariti complessivi sono 71.329. I casi attivi sono oltre 1.300.

A ieri sono state somministrate complessivamente 1.145.587 dosi, di cui 553.760 prime dosi e 527.509 seconde dosi e 64.318 dosi aggiuntive (addizionali e booster).

Contagio a scuola

Dall’inizio dell’anno scolastico 2021/2022 sono stati effettuati 11326 tamponi molecolari su studenti e personale scolastico. Di questi, 846 sono risultati positivi. Si tratta di 759 studenti e 87 operatori scolastici.

Dal 15 al 22 novembre, le classi in cui i tamponi hanno rilevato la presenza di più di un caso sono 36. 23 le classi sottoposte a quarantena, di cui 4 nei servizi educativi 0-3, 5 nella scuola dell’infanzia, 12 nella scuola primaria, 1 nella scuola secondaria di primo grado, 1 nella scuola secondaria di secondo grado.