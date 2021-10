Covid, oggi 45 contagi nel modenese. Un decesso e due ricoveri

In provincia di Modena oggi sono riportati 45 nuovi positivi al covid. Il numero tiene conto in particolare dei diversi casi emersi a Carpi, nell'ambito del focolaio presso le scuole "Don Milani". Fra i nuovi casi 30 hanno eseguito il tampone per presenza di sintomi; 12 sono stati individuati in quanto contatti di casi già noti; 2 sono risultati positivi al test per le categorie più a rischio, 1 al test pre-ricovero.

I comuni interessati: Carpi 26 (scuole Don Milani), Castelfranco E. 1, Castelnuovo R. 1, Fiorano M. 1, Formigine 1, Modena 7, Pavullo 3, Ravarino 1, Spilamberto 1, Vignola 2. Fuori provincia 1.

Si registra purtroppo un decesso inserito nel bollettino regionale, quello di una 90enne residente nel capoluogo. I morti-covid-positivi salgono a 1.831 in provincia.

Oggi riprendno i ricoveri: due le persone ospedalizzate, una delle quali in Terapia Intensiva/subintensiva.

Si aggiungono 17 nuovi guariti. Ad oggi i guariti complessivi sono 70.069 a fronte di 72.390 contagi.

A ieri sono state somministrate complessivamente 1.068.760 dosi di vaccino, di cui 547.979 prime dosi, 514.143 seconde dosi e 6.638 dosi aggiuntive (addizionali e booster).