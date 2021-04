Contagio, 160 casi e due decessi in provincia di Modena

In provincia di Modenaemergono oggi altri 160 nuovi positivi, in linea con la settimana che va a aconcludersi. Fra di loro 101 hanno eseguito il tampone per presenza di sintomi; 49 sono stati individuati in quanto contatti di casi già noti; 9 sono risultati positivi agli screening sulle categorie più a rischio; per 1 caso è ancora in corso la ricerca epidemiologica.

La distribzione dei nuovi casi: Bastiglia 1, Bomporto 4, Campogalliano 2, Camposanto 1, Carpi 14, Castelfranco E. 6, Castelvetro 7, Fiorano M. 9, Formigine 7, Maranello 6, Marano 1, Medolla 2, Mirandola 5, Modena 39, Montecreto 1, Montese 1, Nonantola 1, Novi 2, Pavullo 9, Prignano 5, San Cesario S/P 2, San Felice S/P 3, Sassuolo 15, Savignano S/P 1, Serramazzoni 1, Soliera 2, Spilamberto 1, Vignola 10. Fuori provincia 2.

Si registrano purtroppo 2 decessi inseriti nel bollettino regionale, un 75enne di Modena e un 83enne di Soliera. Salgono a 1.711 le vittime.

Sono 4 i ricoveri totali delle ultime 24 ore, ancora in calo. Si aggiungono 230 nuovi guariti, che fanno scendere a 4.140 i casi attivi.

A ieri sono state somministrate complessivamente 226.461 dosi di vaccino di cui 154.129 prime dosi e 72.332 seconde dosi.