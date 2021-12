Contagio, 343 casi nel modenese. Altri sette ricoveri

In provincia di Modena sono 343 i nuovi positivi al coronavirus emersi dai tamponi effettuati nei giorni scorsi. Fra di loro 120 hanno eseguito il tampone per presenza di sintomi; 99 sono stati individuati in quanto contatti di casi già noti; 4 tramite screening sierologico; 11 attraverso i test per le categorie più a rischio; per 109 casi è invece ancora in corso la ricerca epidemiologica.

I casi odierni per ciascun comune: Bastiglia 4, Bomporto 7, Campogalliano 1, Carpi 16, Castelfranco E. 18, Castelnuovo R. 4, Castelvetro 11, Fanano 3, Finale Emilia 3, Fiorano M. 9, Fiumalbo 3, Formigine 16, Frassinoro 1, Guiglia 4, Maranello 5, Marano 7, Mirandola 1, Modena 87, Montecreto 1, Montese 3, Nonantola 9, Novi 1, Pavullo 5, Prignano 1, Ravarino 4, San Cesario S/P 3, San Felice S/P 2, San Possidonio 1, San Prospero 3, Sassuolo 33, Savignano S/P 7, Serramazzoni 6, Sestola 3, Soliera 1, Spilamberto 10, Vignola 21, Zocca 4, Fuori provincia 25.

Purtroppo si sono registrati tre decessi , una donna di Vignola di 80 anni, una sassolese di 50 e un uomo di Carpi di 88 anni.

Salgono anche i ricoveri, con 7 ospedalizzazioni elle ultime ore.

A ieri sono state somministrate complessivamente 1.299.446 dosi di vaccino, di cui 567.129 prime dosi, 534.847 seconde dosi e 197.470 dosi aggiuntive (addizionali e booster).