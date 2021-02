Contagio, oggi solo 94 casi a Modena. Stabili i ricoveri

Oggi si registra in provincia di Modena una giornata anomala per quanto riguarda i contagi, con un netto calo dei contagi rispetto a ieri. A fronte di un numero equivalente di tamponi effettuati (1.851), si contano oggi solo 94 casi di positività, contro i 327 di ieri. Fra i nuovi casi 71 hanno eseguito il tampone per presenza di sintomi, 15 sono stati individuati in quanto contatti di casi già noti, 4 sono risultati positivi agli screening sulle categorie più a rischio; per 4 casi è ancora in corso la ricerca epidemiologica.

I comuni interessati: Bomporto 1, Campogalliano 1, Carpi 6, Castelfranco E. 4, Castelnuovo R. 3, Castelvetro 4, Cavezzo 1, Fiorano M. 5, Formigine 11, uiglia 1, Maranello 8, Marano 1, Mirandola 2, Modena 12, Nonantola 1, Novi 1, Sassuolo 18, Savignano S/P 4, Sestola 1, Spilamberto 4, Vignola 3. Fuori provincia 2.

Si registra purtroppo un decesso, quello di un 54enne residente a Modena. In totale sono 1.391 i decessi in provincia.

I ricoveri nelle ultime 24 ore sono stati 10, solo uno di questi in Terapia Intensiva. Il totale dei pazienti ricoverati è di 281, con 53 casi più gravi.

Si aggiungono 256 nuovi guariti, che fanno abbassare i casi attivi, pari a 4.542.

Nella giornata di ieri – 23 febbraio - i vaccinati complessivi sono stati 1.632. Ad oggi sono state somministrate complessivamente 52.480 dosi di vaccino, di cui 21.343 seconde dosi.