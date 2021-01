Contagio, 175 positivi oggi a Modena. I casi attivi scendono sotto quota 5.000

Calano ancora i nuovi contagi giornalieri in provincia di Modena: oggi sono 175, 11 dei quali relativi a pazienti sintomatici. Fra i 64 asintomatici 35 sono stati individuati in quanto contatti di casi già noti, 7 attraverso test per le categorie più a rischio, 1 con test pre-ricovero ospedaliero, per 21 casi è in corso la ricerca epidemiologica.

I comuni coinvolti: Bomporto 2, Campogalliano 2, Camposanto 1, Carpi 14, Castelfranco E. 18, Castelnuovo R. 2, Castelvetro 3, Cavezzo 4, Concordia 4, Fanano 1, Finale Emilia 4, Fiorano M. 6, Fiumalbo 1, Formigine 4, Guiglia 4, Lama Mocogno 1, Marano 3, Mirandola 6, Modena 47, Montecreto 1, Novi 3, Pavullo 4, Pievepelago 3, Polinago 1, Ravarino 1, San Cesario S/P 1, San Felice S/P 2, San Prospero 1, Sassuolo 3, Savignano S/P 3, Serramazzoni 2, Soliera 1, Spilamberto 13, Vignola 4, Zocca 1. Fuori provincia 4.

Crescono invece i ricoveri, che nelle ultime ore sono stati 17, uno dei quali in Terapia Intensiva. La costante riduzione dei giorni scorsi, tuttavia, ha contrinuito in maniera sensibile al calo dei pazienti ospedalizzati, che ad oggi sono circa 370, una sessantina dei quali in condizioni più gravi.

Costante il numero dei decessi giornalieri. Oggi il bollettino regionale ne riporta 7: un 99enne di Frassinoro, un 86enne di Concordia, un 76enne di Sassuolo, una 83ennne di Cavezzo, un 91enne, un 90enne e una 80enne di Modena. I decessi sul nostro territorio sono in totale 1.138.

Ancora ottime le prestazioni sulle guarigioni, ben 638 nelle ultime ore. I casi attivi scendono quindi sotto quota 5.000.

Nella giornata di ieri – 23 gennaio - i vaccinati complessivi sono stati 491. Ad oggi sono state somministrate complessivamente 21464 dosi di vaccino, di cui 931 seconde dosi.