Contagi, nel modenese 2.264 casi e 7 decessi

In provincia di Modena si contano oggi 2.264 nuovi positivi al covid. Dato in linea con quello delle ultime giornate, così come costante è la percentuale deigli asintomatici, sempre intorno al 20% dei casi giornalieri. FRa i casi odierni sono 326 colo i quali presentano sintomi, 1.938 gli asintomatici.

I casi per ciascun comune: Bastiglia 5, Bomporto 25, Campogalliano 18, Camposanto 8, Carpi 283, Castelfranco E. 105, Castelnuovo R. 33, Castelvetro 34, Cavezzo 32, Concordia 34, Fanano 5, Finale Emilia 64, Fiorano M. 56, Fiumalbo 4, Formigine 87, Frassinoro 3, Guiglia 9, Lama Mocogno 10, Maranello 37, Marano 20, Medolla 29, Mirandola 99, Modena 532, Montefiorino 3, Montese 3, Nonantola 48, Novi 30, Palagano 6, Pavullo 61, Pievepelago 4, Prignano 3, Polinago 4, Ravarino 15, Riolunato 1, San Cesario S/P 23, San Felice S/P 48, San Possidonio 17, San Prospero 29, Sassuolo 115, Savignano S/P 34, Serramazzoni 30, Sestola 6, Soliera 47, Spilamberto 37, Vignola 82, Zocca 11, Fuori provincia 75

Purtroppo si registrano ben 7 decessi inseriti nel bollettino regionale. Si tratta di un 106, un 88enne, un 83enne e una 78enne di Modena, un 74enne di Fiorano, una 95enne di Spilamberto e una 81enne di Carpi.

I ricoveri ospedalieri nell'ultima giornata sono stati 24, uno dei quali direttamente in Terapia Intensiva.

A ieri sono state somministrate complessivamente 1.501.738 dosi di vaccino, di cui 589.977 prime dosi, 546.944 seconde dosi e 364.817 dosi aggiuntive (addizionali e booster).