Contagi in crescita, 69 nuovi casi ne modenese

Non si registrano in ogni caso altri ricoveri. Ma crescono costantemente anche i casi attivi

Salgono a 69 i nuovi positivi giornalieri in provincia di Modena: un ulteriore aumento rispetto ai giorni precedenti. Fra i nuovi casi 57 hanno eseguito il tampone per presenza di sintomi; 8 sono stati individuati in quanto contatti di casi già noti; per 4 casi è ancora in corso la ricerca epidemiologica.

I comuni coinvolti: Bastiglia 2, Campogalliano 2, Carpi 18, Castelfranco E. 4, Castelvetro 3, Fiorano M. 1, Formigine 6, Maranello 2, Modena 16, Nonantola 1, Novi 4, Pavullo 1, Ravarino 3, San Prospero 2, Sassuolo 2, Soliera 1. Fuori provincia 1.

Non si sono registrati ulteriori ricoveri, con la situazione dei pazienti ospedalizzati stabile a poche unità.

Si aggiungono 16 nuovi guariti. I casi attivi salgono quindi verso quota 500.

Sono state somministrate complessivamente 738.421 dosi di vaccino, di cui 413.884 prime dosi e 324.537 seconde dosi.