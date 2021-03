Covid, solo 165 casi oggi nel modenese. 917 le guarigioni

Calo significativo oggi in provincia di Modena per quanto riguarda i contagi emersi, che sono "appena" 165, 109 dei quali sintomatici. Un risultato decisamente inferiore a quello dell'ultimo periodo, anche se frutto di un numero non certo elevato di tamponi refertati (2.180). Fra gli asintomatici 31 sono stati individuati in quanto contatti di casi già noti; 5 sono risultati positivi agli screening sulle categorie più a rischio; 4 sono stati diagnosticati attraverso test sierologico, 4 sono risultati positivi al test pre-ricovero; per 12 casi è ancora in corso la ricerca epidemiologica.

I comuni interessati: Bomporto 1, Carpi 2, Castelfranco E. 5, Castelnuovo R. 5, Castelvetro 7, Cavezzo 2, Finale Emilia 1, Fiorano M. 6, Formigine 7, Frassinoro 1, Guiglia 2, Maranello 8, Marano 1, Medolla 1, Mirandola 1, Modena 19, Montese 2, Nonantola 1, Pavullo 2, Prignano 1, San Possidonio 1, Sassuolo 16, Savignano S/P 14, Serramazzoni 2, Soliera 3, Spilamberto 18, Vignola 27, Zocca 8. Fuori provincia 1

Si registrano purtroppo 4 decessi, alcuni risalenti ai giorni scorsi: Un 60enne di Modena, un 57enne di Serramazzoni, un 81enne di Sassuolo e una 63enne di Spilamberto. I decessi totali in provincia sono ad oggi 1.540.

Nelle ultime ore i ricoveri sono stati 17, cifra in linea con i giorni scorsi e decisamente inferiore ai picchi di un paio di settimane fa. Cala la pressione sui reparti ospedalieri, anche se il totale dei ricoverati resta prossimo ai 600.

Ancora una volta, dopo la giornata di ieri, oggi si conta un elevato numero di guarigioni. ben 917. Ad oggi i guariti complessivi sono 45.686 a fronte di 55.369 contagiati. I casi attivi sono circa 8.200

A ieri sono state somministrate complessivamente 117.243 dosi di vaccino, di cui 76862 prime dosi e 40.381 seconde dosi.