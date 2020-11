Contagio, 547 casi a Modena. Calano i ricoveri, decedute 12 persone

Su 2.433 tamponi refertati sono 547 i casi di positività portati a galla nel modenese in queste ultime 24 ore, di cui 324 sintomatici. Un dato più elevato di ieri, ma in linea con il trend della scorsa settimana. Fra i 223 asintomatici 45 sono stati individuati in quanto contatti di casi già noti, 10 sono risultati positivi agli screening sulle categorie più a rischio, 7 sono stati diagnosticati attraverso test sierologici, per 161 casi è in corso la ricerca epidemiologica.

Si contano 13 ricoveri, di cui uno in Terapia Intensiva. Secondo gli ultimi dati sono 559 i pazienti ricoverati, di cui 95 tra Terapia Intensiva o subintensiva.

I guariti di oggi sono 357, per un totale di 10.169. I casi attivi sono quindi 9.282, mentre le persone in isolamento (tra positivi e fiduciari) sono circa 15.000 su tutta la provincia di Modena.

Questa la distribuzione dei nuovi casi per comune di residenza: Bastiglia 4, Bomporto 14, Campogalliano 6, Camposanto, 2, Carpi 64, Castelfranco E. 44, Castelnuovo R. 10, Castelvetro 5, Cavezzo 3, Concordia, 3, Fanano 2, Finale Emilia 16, Fiorano M. 13, Formigine 17, Frassinoro 1, Guiglia 2, Lama Mocogno 2, Maranello 5, Marano 1, Medolla 2, Mirandola 14, Modena 131, Montefiorino 1, Montese 5, Nonantola 21, Novi 9, Pavullo 28, Pievepelago 1, Prignano 6, Polinago 1, Ravarino 6, San Cesario S/P 11, San Felice S/P 6, San Prospero 2, Sassuolo 22, Savignano S/P 2, Serramazzoni 10, Sestola 3, Soliera 18, Spilamberto 8, Vignola 14, Zocca 2. Fuori provincia 10.

Purtroppo anche oggi si contano 12 decessi, per un totale di 723 persone decedute covid-positive nell'arco dell'anno in corso. Quasi tutti i decessi delle ultime ore riguardano persone anziane residenti a Modena città: una 95enne, una centenaria, una 90enne, una 89enne, un 77enne, un 87enne, una 94enne, una 82enne e una 71enne. Si aggiungono anche una 89enne di Soliera e una 86enne di Carpi, oltre ad un minore di Modena, sul quale al momento non sono disponibili ulteriori dettagli circa le circostanze del decesso.