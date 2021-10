Contagio, 28 casi in provincia. Oggi due ricoveri

In provincia di Modena calano i nuovi positivi al coronavirus, tornando sui livelli di alcuni giorni fa. Oggi il bollettino Ausl ne riporta 28 nuovi positivi, 26 dei hanno eseguito il tampone per presenza di sintomi; 2 sono stati individuati in quanto contatti di casi già noti.

I comuni interessati: Carpi 6, Castelnuovo R. 1, Concordia 1, Fanano 1, Fiorano M. 1, Formigine 2, Maranello 1, Mirandola 1, Modena 7, Nonantola 1, Pavullo 1, San Possidonio 1, Serramazzoni 2, Spilamberto 2.

Non si contano decessi, mentre i ricoveri ospedalieri sono stati 2, entrambi in reparti ordinari. Il totale dei ricoverati è sempre di una trentina.

Si aggiungono 31 nuovi guariti. Ad oggi i guariti complessivi sono 70.100 e i casi attivi sono circa 500.

A ieri sono state somministrate complessivamente 1.070.906 dosi, di cui 548.341 prime dosi e 514.905 seconde dosi e 7.660 dosi aggiuntive (addizionali e booster).