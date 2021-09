Contagio, 77 casi nel modenese. Sei ricoveri e un decesso

Risalgono a 77 i nuovi positivi al covid-19 refertati oggi in provincia di Modena. Fra questi 57 hanno eseguito il tampone per presenza di sintomi; 15 sono stati individuati in quanto contatti di casi già noti; 4 tramite test per le categorie più a rischio e 1 tramite test sierologico.

I comuni interessati: Bastiglia 3, Campogalliano 2, Carpi 2, Castelfranco E. 5, Castelnuovo R. 1, Castelvetro 1, Cavezzo 1, Finale Emilia 2, Fiorano M. 2, Fiumalbo 1, Formigine 4, Guiglia 3, Lama Mocogno 1, Maranello 3, Mirandola 1, Modena 22, Nonantola 2, Pavullo 3, Pievepelago 2, San Cesario S/P 1, San Felice S/P 2, San Prospero 3, Serramazzoni 1, Sestola 1, Spilamberto 2, Vignola 5, Zocca 1.

Si registra purtroppo un decesso, quello di una donna di 55 anni residente a Carpi.

Dono stati 6 i ricoveri ospedalieri delle ultime ore. Il totale dei ricoverati si attesta sempre intorno alla sessantina, con fluttuazioni minime.

Si aggiungono 60 nuovi guariti. Ad oggi i guariti complessivi sono 68.432.

A ieri sono state somministrate complessivamente 1.010.960 dosi di vaccino, di cui 526.877 prime dosi, 483.961 seconde dosi e 122 dosi addizionali.