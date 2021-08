Contagio, oggi 44 casi in provincia. Raggiunti 400mila vaccinati con due dosi

Calano oggi a 44 i nuovi positivi rilevati dai tamponi in provincia di Modena. Fra questi 36 sono stati sottoposti al test in quanto sintomatici e 8 sono stati individuati in quanto contatti di casi già noti.

I comuni interessati: Bomporto 1, Campogalliano 2, Carpi 1, Castelfranco E. 1, Castelnuovo R. 1, Fiorano M. 2, Maranello 2, Marano 1, Modena 22, Nonantola 2, Novi 1, Pavullo 2, Sassuolo 1, Savignano S/P 1, Serramazzoni 2. Fuori provincia 2.

Si registra purtroppo un ulteriore decesso, quelo di una 90enne modenese. Le vittime salgono a 1.796 sul nostro territorio.

I ricoveri ospedalieri nelle ultime 24 ore sono stati 4, mentre il totale dei ricoverati si attesta sulla sessantina.

Si aggiungono 91 nuovi guariti. Ad oggi i guariti complessivi sono 65.630 a fronte di 68.883 contagi. Calano i casi attivi.

A ieri sono state somministrate complessivamente 895.086 dosi di vaccino, di cui 495.809 prime dosi e 399.277 seconde dosi.