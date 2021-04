Contagio stabile a Modena, 157 nuovi casi. Immunizzati sopra quota 75.000

In provincia di Modena restano costanti da ormai una settimana i casi di positività al covid, sempre compresi tra i 150 e i 200. Oggi sono emersi 157 nuovi positivi: fra le persone infette 102 hanno eseguito il tampone per presenza di sintomi; 52 sono stati individuati in quanto contatti di casi già noti; per 3 casi è ancora in corso la ricerca epidemiologica.

I nuovi casi suddivisi per comune: Bastiglia 6, Bomporto 5, Campogalliano 2, Camposanto 5, Carpi 14, Castelfranco E. 9, Castelnuovo R. 3, Castelvetro 1, Cavezzo 1, Concordia 3, Finale Emilia 3, Fiorano M. 2, Formigine 3, Guiglia 1, Maranello 1, Marano 1, Medolla 3, Mirandola 4, Modena 39, Montese 2, Nonantola 3, Novi 1, Pavullo 10, San Prospero 2, Sassuolo 2, Savignano S/P 3, Soliera 3, Spilamberto 5, Vignola 17. Fuori provincia 3.

Si registrano purtroppo 5 decessi inseriti nel bollettino regionale, per un totale di 1.716 vittime in oltre un anno di pandemia. Sono deceduti nelle ultime ore un 87enne di Castelvetro e quattro residenti del capoluogo: un 93enne, un 76enne, un 82enne e una centenaria.

I ricoveri sono stati solo 3 nell'ultima giornata: nel complesso prosegue il calo netto dei posti letto occupati negli ospedali, che è di circa 250 pazienti, una sessantina dei quali in Terapia Intensiva o subintensiva.

Costanti anche le guarigioni; oggi i aggiungono 224 nuovi guariti, per un totale di 56.469. I casi attivi sono poco più di 4.000.

A ieri sono state somministrate complessivamente 231.207 dosi di vaccino, di cui 155.752 prime dosi e 75.455 seconde dosi.