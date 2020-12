Covid, altri 12 decessi in provincia. I casi attivi scedono sotto quota 6.000

Il bollettino covid di oggi si apre con un numero elevato, quello dei decessi. Ben 12 persone sono venute a mancare nelle ultime ore a causa del virus, per un totale di 874 vittime nel corso di questo maledetto anno. Nel dettagli si tratta di un 64enne di Castelfranco Emilia, un 87enne di Mirandola, un 86enne e un 83enne di Vignola e otto persone residenti nel capoluogo: un 80enne, due donne di 93 anni, una 85enne, na 92enne, una 72enne, una 82enne e una 96enne.

Il dato sui contagi non è altrettanto drammaticom seppure raddoppiato rispetto a ieri. Si parla di 291 nuovi positivi, 190 dei quali hanno eseguito il tampone per presenza di sintomi. Fra i 101 asintomatici 62 sono stati individuati in quanto contatti di casi già noti, 13 sono risultati positivi agli screening sulle categorie più a rischio, 5 sono stati diagnosticato attraverso test sierologici, per 21 casi è in corso la ricerca epidemiologica.

Questi i comuni di residenza: Bomporto 3, Campogalliano 5, Camposanto 1, Carpi 14, Castelfranco E. 9, Castelnuovo R. 3, Castelvetro 1, Cavezzo 7, Concordia 4, Finale Emilia 4, Fiorano M. 7, Formigine 18, uiglia 2, Maranello 5, Marano 7, Medolla 3, Mirandola 12, Modena 78, Nonantola 11, Novi 3, Pavullo 7, olinago 1, Prignano 1, Ravarino 3, San Cesario S/P 2, San Felice S/P 5, San Possidonio 1, San Prospero 5, Sassuolo 22, Savignano S/P 3, Serramazzoni 3, Soliera 2, Spilamberto 5, Vignola 15, Zocca 4. Fuori provincia 15.

I ricoveri restano non troppo elevati: nelle ultime ore 8 persone sono state ospedalizzate, nessuna delle quali in condizioni gravissime. I posti letto occupati al momento sono circa 370.

Le guarigioni sono sono 341, dato che fa scendere i casi attivi al di sotto dei 6.000 sull'intera provincia.