Contagio, oggi 379 casi e 7 decessi in provincia di Modena

Sono ben 379 i nuovi positivi emersi nelle ultime ore sul territorio modenese. Una cifra più in linea con la media degli ultimi 10 giorni, rispetto invece al numero esiguo registrato ieri (94). Questo dato coincide però con una giornata tra le più prolifiche per quanto riguarda i tamponi eseguiti: ben 3.369 Fra i nuovi contagiati i sintomatici sono 231, gli asintomatici 148: fra questi ultimi 89 sono stati individuati in quanto contatti di casi già noti, 9 sono risultati positivi agli screening sulle categorie più a rischio; per 50 casi è ancora in corso la ricerca epidemiologica.

Come sempre sono molti i comuni coinvolti: Bastiglia 1, Bomporto 8, Campogalliano 7, Carpi 23, Castelfranco E. 18, Castelnuovo R. 14, Castelvetro 11, Cavezzo 1, Fiorano M. 13, Fiumalbo 1, Formigine 19, Guiglia 1, Lama Mocogno 1, Maranello 14, Marano 6, Medolla 1, Mirandola 9, Modena 95, Montecreto 1, Nonantola 14, Novi 1, Palagano 1, Pavullo 3, Prignano 4, Ravarino 2, San Cesario S/P 2, San Felice S/P 5, San Prospero 4, Sassuolo 25, Savignano S/P 14, Serramazzoni 1, Soliera 13, Spilamberto 11, Vignola 25, Fuori provincia 10.

Dopo giorni in cui i decessi erano sensibilmente calati, oggi purtroppo il bollettino Ausl ne riporta sette: una 82enne di Mirandola, una 85enne di Maranello, un 80enne di Carpi, un 82enne di Spilamberto, una 89enne di Marano, un 76enne e una 91enne di Castelfranco. In totale le vittime sono 1.398.

Si conferma poi il trend in crescita dei ricoveri, che ieri sono stati 15, tutti in reparti covid "ordinari". I posti letto occupati sono 294, in crescita, dei quali 56 riguardano Terapia Intensiva/subintensiva.

I guariti oggi sono 205, per un totale di 37.987 persone che hanno superato la malattia a fronte di 44.078 che hanno contratto l'infezione. Sono 4.709 i casi attivi.

Le vaccinazioni hanno ripreso a buon ritmo: nella giornata di ieri – 24 febbraio - i vaccinati complessivi sono stati 1.868 Ad oggi sono state somministrate complessivamente 55.075 dosi di vaccino, di cui 20.537 seconde dosi.