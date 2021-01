Covid, numeri stabili a Modena. Oggi 200 casi e 9 decessi

Risalgono a 200 i nuovi casi di coronavirus sul territorio modenese, nonostante il (seppur di poco) minor numero di tamponi effettuato nella giornata di ieri, domenica. Fra i nuovi casi rilevati, 125 riguardano persone che hanno eseguito il tampone per presenza di sintomi, 49 sono stati individuati in quanto contatti di casi già noti, 4 attraverso test per le categorie più a rischio, 2 attraverso screening sierologici, per 20 casi è in corso la ricerca epidemiologica.

I comuni interessati: Bastiglia 1, Bomporto 4, Campogalliano 2, Carpi 12, Castelfranco E. 13, Castelnuovo R. 3, Castelvetro 3, Cavezzo 1, Concordia 4, Finale Emilia 4, Fiorano M. 2, Formigine , Guiglia 1, Lama Mocogno 1, Maranello 5, Marano 1, Medolla 5, Mirandola 7, Modena 51, Montecreto 1, Nonantola 10, Novi 2, Palagano 2, Pavullo 6, Pievepelago 2, Ravarino 1, Riolunato 1, San Cesario S/P 4, San Possidonio 3, San Prospero 2, Sassuolo 9, Serramazzoni 1, Sestola 2, Soliera 6, Spilamberto 3, Vignola 8, Zocca 3. Fuori provincia 8.

I ricoveri sono stati 10, uno dei quali in Terapia Intensiva/subintensiva. Un trend stabile ormai da alcune settimane e in leggero miglioramento.

Si registrano purtroppo 9 decessi, alcuni risalenti ai giorni scorsi, per un totale di 1.147 persone positive decedute. Nello specifico il bollettino odierno riporta i decessi di un 91enne di Carpi, un 87enne e un 64enne di Sassuolo, un 86enne di Concordia, un 83enne di Soliera, una 93enne di Nonantola, un 77enne, una 82enne e una 72enne di Modena.

Nella giornata di ieri sono state testate meno guarigioni del solito, 275 per un totale di 31.324 persone che hanno superato l'infezione su 37.558 contagiati complessivi. I casi attivi sono stabili intorno a quota 5.000.

Nella giornata di ieri – 23 gennaio - i vaccinati complessivi sono stati 529. Ad oggi sono state somministrate complessivamente 21993 dosi di vaccino, di cui 1369 se conde dosi.