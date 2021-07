Contagio in crescita, 80 casi in provincia di Modena

Sono 80 i nuovi positivi a coronavirus emersi grazie ai tamponi eseguiti ieri in provincia di Modena. Fra questi 49 hanno eseguito il tampone per presenza di sintomi; 10 sono stati individuati in quanto contatti di casi già noti; 3 con screening sierologici; per 18 casi è ancora in corso la ricerca epidemiologica.

Questa la distribuzione territoriale: Bastiglia 1, Bomporto 1, Campogalliano 1, Carpi 19, Castelfranco E. 5, Castelnuovo R. 1, Cavezzo 1, Concordia 1, Fiorano M. 1, Formigine 5, Guiglia 1, Maranello 1, Medolla 1, Modena 22, Novi 6, Pavullo 2, Prignano 1, Ravarino 2, Sassuolo 2, Savignano S/P 2, Spilamberto 1, Vignola 1. Fuori provincia 2.

Si registra un nuovo ricovero (in reparto ordinario), ma nessun decesso

Si aggiungono 10 nuovi guariti. Ad oggi i guariti complessivi sono 63.972. I casi attivi sono oltre quota 500.

A ieri sono state somministrate complessivamente 742.437 dosi di vaccino, di cui 415.896 prime dosi e 326.541 seconde dosi.