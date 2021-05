Contagio, appena 26 casi oggi. Quattro ricoveri ospedalieri

In provincia di Modena sono solo 26 i nuovi positivi emersi grazie ai tamponi refertati oggi. Fra di loro 15 hanno eseguito il tampone per presenza di sintomi; 7 sono stati individuati in quanto contatti di casi già noti; 2 sono risultati positivi agli screening sulle categorie più a rischio; 2 sono risultati positivi al test pre-ricovero.

Questi i comuni coinvolti oggi: Carpi 3, Castelfranco E. 4, Formigine 1, Mirandola 3, Modena 7, Novi 1, Pavullo 2, Fuori provincia 5.

Si registrano purtroppo 2 decessi inseriti nel bollettino regionale: una 93enne di Modena e una 64enne di Sestola. Salgono a 1.971 i decessi totali.

Nelle ultime 24 ore sono state ricoverate in ospedale 4 persone, una delle quali in Terapia Intensiva. I ricoveri sono in totale 103.

Si aggiungono 211 nuovi guariti. Ad oggi i guariti complessivi sono 61.875. I pazienti ancora isolati in quanto casi attivi sono 1.383.

A ieri sono state somministrate complessivamente 375.997 dosi di vaccino, di cui 253.037 prime dosi e 122.960 seconde dosi.