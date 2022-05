Contagio, poco più di 500 casi in provincia negli ultimi due giorni

In provincia di Modena sono stati refertati tra ieri e oggi 552 nuovi positivi al covid. In particolare 252 in data 24 maggio e 300 oggi (ieri infatti i dati non sono stati divulgati per esigenze di sitemi informatici, ndr). Dei nuovi casi 35 hanno eseguito il tampone per presenza di sintomi; 1 è stato individuato tramite test per le categorie più a rischio, per 516 casi è invece ancora in corso la ricerca epidemiologica.

I contagi di oggi per comune di residenza; Bastiglia 2, Bomporto 6, Campogalliano 7, Camposanto 2, Carpi 18, Castelfranco E. 16, Castelnuovo R. 4, Castelvetro 4, Cavezzo 5, Concordia 1, Finale Emilia 6, Fiorano M. 7, Formigine 15, Guiglia 1, Maranello 9, Marano 2, Medolla 3, Mirandola 15, Modena 67, Montefiorino 1, Montese 7, Nonantola 16, Novi 3, Palagano 1, Pavullo 7, Pievepelago 1, Polinago 1, Prignano 2, Ravarino 2, San Cesario S/P 1, San Felice S/P 4, San Possidonio 1, San Prospero 2, Sassuolo 14, Savignano S/P 1, Serramazzoni 3, Sestola 1, Soliera 5, Spilamberto 4, Vignola 7. Fuori provincia 26

Tra il 24 e il 25 maggio sono stati registrati 3 decessi: una 71enne di Novi, una 95enne e una 58enne di Carpi.

I ricoveri in provincia sono stati 12, segno del calo significativo già intrapreso la scorsa settimana.